Centenário da morte de Carvalho Araújo: estreia da peça “um herói apresenta-se”

Estreou no dia 11 de junho, no âmbito das comemorações do Centenário da Morte do comandante Carvalho Araújo, o espetáculo Um herói apresenta-se: a história de Carvalho Araújo contada pelo próprio. Trata-se de um texto inédito da autoria de A.M. Pires Cabral, encenação de Rui Miguel Félix e levada à cena pela Urze Teatro, que resultou de um desafio lançado pelo Município de Vila Real com vista a dar a conhecer aos mais novos quem foi este herói.

Assistiram à estreia da peça, que a partir de setembro irá percorrer as escolas, cerca de 300 crianças e um grupo de idosos, utentes de um centro social e paroquial de Vila Real, que puderam testemunhar, em primeira mão, o monólogo em que o Comandante Carvalho Araújo dá a conhecer um pouco da sua vida e, sobretudo do seu feito heroico. A criação artística teve como ponto de partida a estátua que permanece intemporal na Avenida. Pretende-se que esta experiência sirva para que as crianças e os jovens Vila-realenses, depois de conhecerem um pouco da vida e dos feitos daquele Homem cuja estátua se impõem na Avenida a que deu o seu nome, passem a ver com outros olhos esta figura incontornável da história de Vila Real e de Portugal.

Recorde-se que esta iniciativa integra um programa comemorativo mais vasto que se iniciou no dia 18 de maio, dia do nascimento de José Botelho de Carvalho Araújo, com a realização de uma sessão solene, e se prolongará até ao próximo mês de novembro. Para além da apresentação desta peça de teatro, o programa inclui exposições, música, fotografia, arte urbana, entre outras atividades, que pretendem envolver toda a comunidade, particularmente os mais novos.