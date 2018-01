Celebração dos “Reis” em Paredes do Rio

A Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, sediada no concelho de Montalegre, voltou a celebrar o dia de reis. Promoveu a festa que une a comunidade aos visitantes e amigos num jantar convívio marcado pelo arremate das oferendas.

A animação, ao ritmo da música tradicional, fechou mais uma noite animada na sede da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio. O cantar dos Reis mostra uma comunidade viva num momento de convívio da população. Na localidade, depois do peditório, as oferendas são arrematadas e as receitas revertem para a igreja.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário