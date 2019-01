É já no próximo domingo, dia 20 de janeiro, que se celebra o S. Sebastião, santo muito venerado no Concelho de Boticas, em particular nas freguesias de Dornelas e de Alturas do Barroso.

As celebrações em honra de S. Sebastião, santo protetor contra a guerra, a fome e a peste, são uma das mais antigas tradições existentes no Município de Boticas

Reza a lenda que os habitantes das aldeias de Vila Grande e Alturas do Barroso prometeram a São Sebastião, em troca da sua proteção divina, oferecer comida a todos aqueles que, no dia 20 do primeiro mês do ano, passassem pelas aldeias.

Para fazer cumprir a tradição, que já se realiza há mais de 200 anos, as duas localidades preparam a preceito a romaria, que este ano, por se realizar num domingo, deverá contar com uma grande afluência de pessoas. Em Vila Grande (Dornelas) estende-se uma gigantesca mesa ao longo da rua, oferecendo-se aos visitantes pão, arroz e carnes de porco, confeccionadas ao lume, em potes de ferro.

Em Alturas do Barroso oferece-se pão, vinho e a tradicional feijoada às centenas de devotos de São Sebastião que nesse dia visitem a localidade.

Como é habitual, antes do almoço, realizam-se as celebrações eucarísticas de homenagem e agradecimento ao santo e a bênção dos alimentos antes destes irem para a mesa.