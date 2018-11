Ceia do 1º de dezembro de antigos alunos da Escola Comercial e Industrial

Sob o lema “Recordar é viver”, antigos alunos da Escola Comercial e Industrial de Vila Real vão realizar a sua Ceia do Primeiro de Dezembro no dia 1 de Dezembro.

A Comissão da Ceia decidiu, no presente ano, solidarizar-se com a Associação Portuguesa das Perturbações do Espectro Autista, nas comemorações do seu 3º aniversário, realizando em simultâneo a gala habitual. A Ceia será apenas destinada aos antigos Alunos.

A Gala decorrerá nas instalações do IPJ, na Rua Dr Manuel Cardona a partir das 16 horas com a apresentação de diversos números musicais, anedotas e outros. Actuará, também, o grupo Mar de Pedra e os Rangers.

O jantar terá lugar pelas 20 horas no restaurante MARANUS.

Para quaisquer informações, os interessados devem contactar a organização na pessoa dos associados: Mário Rodrigues (968778547) e Fernando Alves (966924969).

Deixe o seu Comentário

Comentário