CDS questiona Governo sobre tempos de espera para consultas no Hospital de Vila Real

Os deputados do CDS-PP Pedro Mota Soares e Álvaro Castello-Branco questionaram hoje a Ministra da Saúde sobre o tempo de espera para consultas de Angiologia/Cirurgia Vascular e de Urologia no Hospital São Pedro de Vila Real.

Na pergunta enviada à tutela, os deputados do CDS-PP querem que a Ministra confirme que os tempos de espera das consultas de Angiologia/Cirurgia Vascular e de Urologia no Hospital São Pedro de Vila Real, são de 1000 e de 1793 dias, respetivamente, e questionam o que justifica estes tempos de espera muito acima do previsto na lei.

Os deputados do CDS-PP querem também saber se há mais especialidades na mesma situação nesta unidade de saúde e quais, se a Ministra está em condições de garantir que está a ser assegurado o acesso à saúde e a ser assegurada a qualidade da prestação de cuidados de saúde à população servida pelo Hospital São Pedro de Vila Real, e, finalmente, que medidas estão a ser tomadas para resolver esta situação com a urgência que ela merece, de forma a não colocar em causa a saúde e a vida dos utentes.

De acordo com uma notícia veiculada na edição em papel do Correio da Manhã de 8 de janeiro de 2019, há listas de espera para consultas que ultrapassam os mil dias.

São os casos das consultas de Angiologia/Cirurgia Vascular e de Urologia no Hospital São Pedro de Vila Real, cujos tempos de espera são de 1000 e de 1793 dias, respetivamente.

O CDS-PP considera que estes tempos de espera, muito acima dos previstos por lei, representam extrema gravidade e são fonte de preocupação uma vez que existem problemas de saúde que exigem um diagnóstico atempado, por forma a não colocar em perigo a vida de ninguém, seja criança ou adulto.

Apesar de já por diversas vezes os Deputados do CDS-PP terem questionado a tutela, quer em audições na Assembleia da República quer através de perguntas escritas, entendemos que, face às notícias agora veiculadas, é absolutamente necessário obter esclarecimentos urgentes por parte da Senhora Ministra da Saúde.