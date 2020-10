No Dia Nacional dos Castelos e em pleno contexto epidémico, deixamos este registo turístico do concelho: o castelo de Montalegre recebeu 17 mil pessoas entre julho e setembro deste ano. Uma estatística que comprova – apesar do momento conturbado que vivemos – a importância da “sala de visitas” do município, exemplo de atratividade e beleza cultural. Referir que desde a reabertura ao público, o castelo tem apresentado uma procura crescente e um elogio unânime por parte dos turistas.

Desde 1984 que o Dia Nacional dos Castelos se comemora em outubro. Inicialmente era celebrado no primeiro sábado do mês, mas em 2003 estabeleceu-se o dia 7 como a data oficial. Tem como objetivo promover em todo o país iniciativas e atividades que visam a reflexão sobre o património fortificado. Os castelos são testemunhos da memória coletiva dos povos e representam uma importante referência arquitetónica, histórica, cultural e simbólica de um país. Portugal possui centenas de castelos e fortes, sendo alguns castelos portugueses reconhecidos pela UNESCO como Património da Humanidade, como é o caso do Convento de Cristo, em Tomar.