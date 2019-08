Castelo de Montalegre já recebeu perto de 20 mil pessoas desde que reabriu

Desde que reabriu ao público – no passado 9 de junho, feriado municipal – perto de 20 mil pessoas quiseram ver, com os próprios olhos, a “sala de visitas” do concelho. Um número que diz bem da atração notável que representa o castelo de Montalegre. Porém, esta estatística não surpreende o presidente da autarquia. Orlando Alves lembra a perfeição da recuperação arquitetónica aliada a outros dados que já apontavam este desfecho como por exemplo o facto de o Ecomuseu de Barroso receber, anualmente, entre 30 a 40 mil pessoas.

Desde 9 de junho, feriado municipal, que tem sido um frenesim constante em volta do castelo de Montalegre. A reabertura ao público aguçou a curiosidade pública. Chegam de todo o lado. Nacionais e estrangeiros. Novos e menos novos. Em comum, o espanto pela perfeição da recuperação arquitetónica operada. Não estranha que os cerca de 20 mil estejam nos apontamentos de quem contabiliza. Um número notável que, mesmo assim, não surpreende o presidente da autarquia, máximo responsável pela decisão de reabrir a porta do principal emblema turístico do concelho.

Orlando Alves, autarca local, já sabia que esta aposta só teria um destino: ganhar. Para o autarca, estamos perante uma referência na região, um “gigante” há décadas adormecido que agora mostra todo o seu esplendor: «sinceramente não me surpreende estes números, tendo em conta o trabalho perfeito que foi feito e o facto de estarmos perante uma obra emblemática». Ao lado, mora uma outra obra que já indiciava este sucesso: «o Ecomuseu de Barroso recebe, todos os anos, 30 a 40 mil pessoas. Isto diz bem da beleza e da importância que o concelho representa. Temos uma terra visitável. O castelo é a “sala de visitas”. A musealização está concluída».