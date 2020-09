Castelo de Lamego recebe Certificado de Excelência do Tripadvisor

O Castelo de Lamego voltou mais uma vez a ser distinguido pelos utilizadores do TripAdvisor, a maior plataforma de viagens do mundo que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados com o setor do turismo. A atribuição do Certificado de Excelência 2020 teve em conta a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações e opiniões enviadas pelos viajantes no TripAdvisor ao longo de um período de 12 meses, bem como a sua classificação no índice de popularidade do site.

“Obra de mouros” erguido na zona mais alta da cidade e anterior à fundação da nacionalidade, o Castelo de Lamego é um monumento nacional tutelado pelo Município de Lamego cada vez mais visitado. Em agosto último, registou uma afluência recorde de mais de 8100 pessoas de todo o mundo.

O Castelo de Lamego constitui o principal polo do conjunto de espaços museológicos da zona envolvente que têm por missão valorizar os achados arqueológicos que ilustram a ocupação pré-romana daquela zona. Da primitiva construção, apenas subsistem a torre de menagem (séc. XII), parte da velha muralha e a cisterna (séc. XIII).

Está aberto de terça a domingo, entre as 10h e as 18 horas. A entrada é livre.