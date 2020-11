Casos de Covid-19 forçam adiamento de jogos do distrital de Vila Real

Quatro jogos de futebol e futsal, da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), agendados para este fim de semana, foram adiados devido a casos positivos de Covid-19.

Ao todo foram adiados dois jogos de futebol da Divisão de Honra (Vila Pouca – Vilar de Perdizes e Santa Marta – Diogo Cão), devido a pelo menos três casos confirmados do novo Coronavírus, e dois encontros de futsal distrital, um masculino e outro feminino, Diogo Cão – Boticas e Boticas – Vilarandelo, respetivamente.

“Face ao surgimento de casos positivos de Covid-19 em agentes desportivos, e como forma de prevenção da saúde pública, a direção da AFVR deliberou o adiamento de jogos para data a comunicar futuramente”, informou a AFVR, em comunicado.

No jogo de futebol previsto para este domingo, em Vila Pouca de Aguiar, a formação local confirmou a presença de Covid-19 em dois atletas do clube, que não são residentes no concelho. Já o encontro entre Santa Marta e Diogo Cão foi adiado a uma hora do início, devido a um caso confirmado de Covid-19. O clube penaguiota, através de comunicado, confirmou, ainda, a existência de mais três atletas com sintomas relacionados com a doença na ADCE Diogo Cão.

Os jogos ficam, assim, adiados para uma data a designar