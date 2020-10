Caso de Covid-19 na Escola Diogo Cão: ensino à distância e isolamento para alunos da mesma turma

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Diogo Cão recebeu, hoje, a notificação de que um dos alunos daquele estabelecimento de ensino testou positivo à Covid-19.

Em comunicado, referiu que “a Unidade de Saúde Pública fez já todas as diligências junto dos pais e professores da turma, decidindo que os alunos ficarão durante duas semanas em casa”.

“A escola tomará, ainda, as providências necessárias, com ensino à distância para estes alunos, de forma a acompanhá-los neste período de vigilância”, acrescentou.

A Associação de Pais da Escola Diogo Cão apelou, também, ao “bom senso e serenidade” para que a comunidade educativa possa enfrentar esta situação.

“Reforçamos o apelo que, face a qualquer sinal ou sintoma indicativo de possibilidade de infeção por Covid-19, as crianças não devem frequentar o estabelecimento de ensino, permanecendo em casa e sejam contactadas de imediato as autoridades de saúde através da linha do SNS24 (808242424)”, finalizou.