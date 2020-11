Casa do Conhecimento de Boticas dinamizou sessão da Comunidade de Leitores com livro de Nadir Afonso

A Casa do Conhecimento de Boticas dinamizou na passada quarta-feira, dia 18 de novembro, a 13ª sessão da 3ª edição da Comunidade de Leitores, através da análise ao livro “O Tempo Não Existe – Manifesto”, da autoria de Nadir Afonso, arquiteto e pintor com ligações familiares ao Concelho de Boticas.

O encontro, transmitido por videoconferência para as restantes Casas do Conhecimento que integram a Comunidade de Leitores, foi dinamizado pela Presidente da Fundação Nadir Afonso, Laura Assunção Afonso.

A obra “O Tempo Não Existe – Manifesto” apresenta-se como um texto de caráter dissertativo e persuasivo, onde o pintor expõe em forma de manifesto as suas teorias sobre a existência do tempo e sobre a matemática como essência da arte.

Recorde-se que o projeto Comunidade de Leitores é organizado pela Casa do Conhecimento e pelos Serviços de Documentação da Universidade do Minho (UM), em colaboração com as Casas do Conhecimento dos Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde.