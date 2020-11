Casa de Mateus vence Best Of Wine Tourism 2021 na categoria Arte e Cultura

A Casa de Mateus venceu o concurso Best Of Wine Tourism 2021 nas regiões Douro/Porto e dos Vinhos Verdes na categoria de Arte e Cultura. O prémio, promovido pela Great Wine Capitals Global Network – Rede Internacional de Capitais de Grandes Vinhedos, apurou vencedores em várias categorias, incluindo alojamentos, restaurantes, serviços e experiências inovadoras que se destaquem pela qualidade, inovação e originalidade da oferta, e que dessa forma contribuam para o desenvolvimento da economia, cultura e espírito de comunidade.

“Este prémio é o reconhecimento do que fomos, somos e seremos. A Casa de Mateus não é apenas uma casa bonita, é muito mais do que isso. Somos, essencialmente, uma casa viva com atividade permanente, com arte, cultura, arquitetura, vinhas, tudo ligado numa mesma ideia de património…”, refere José Carlos Fernandes, responsável pela candidatura da Casa de Mateus.

Numa segunda fase, será conhecido o vencedor global, entre todas as categorias, que será escolhido por um júri internacional constituído por representantes de todas as regiões e cidades desta Rede, constituída por cidades mundialmente reconhecidas pelos seus vinhos e regiões vinícolas.

Na categoria de Alojamento o vencedor foi o Monverde Wine Experience Hotel; para arquitetura e Paisagem a Quinta do Crasto; Experiências inovadoras em Enoturismo a Quinta da Pacheca; Restaurantes Vínicos a Casa dos Ecos, by Pedro Lemos e Restaurante Barão Fladgate e na categoria de Serviços de Enoturismo, a vencedora foi a Quinta do Vallado.