Casa de Mateus e Município de Vila Real promovem ciclo de conferências “Cidade Lugar Comum”

Na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, pelas 19h, Tom Fleming, um dos maiores especialistas internacionais em economia criativa, políticas culturais e para as artes, autor de inúmeros estudos sobre cidades e regiões criativas, vai estar online a falar-nos sobre Criatividade Hoje: Uma Nova Era para a Criação de Cidades Inteligentes e Inclusivas. É o regresso do ciclo Cidade Lugar Comum, organizado pela Fundação da Casa de Mateus e pelo Município de Vila Real.

Para os organizadores do evento, a sociedade vive uma nova realidade que desafia as cidades a serem mais imaginativas e criativas: “A crise da Covid-19 tem-se apresentado como uma verdadeira força destrutiva das formas como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. No caso das cidades, implica uma autêntica alteração de paradigma, influenciando desde os sistemas de transporte à educação e à assistência social, incluindo a organização do próprio lazer. A Covid-19 tem também sido um acelerador da digitalização, influenciando tipos radicais de prática colaborativa e uma nova realidade intersetorial e interdisciplinar, na qual percebemos a interdependência absoluta de cada órgão envolvido na construção das cidades.”

O seminário online, ao qual todos os cidadãos podem aceder através de inscrição em cultura@casademateus.pt, terá também como objetivo a discussão de algumas ideias emergentes para um manifesto de cidade criativa para Vila Real ou outras cidades da mesma escala, na busca de uma proposta de valor corajosa e radical para as cidades, impulsionada pelo seu talento criativo.

Este seminário, inserido no projeto Lugar Comum, é uma das muitas atividades que preenchem a programação da Fundação da Casa de Mateus. Em setembro, a Fundação terá disponíveis oficinas de Património, Comunicação, práticas de Arquivo e ensino da Língua Francesa, para iniciantes.