Casa de Mateus com atividades presenciais suspensas

Tendo em atenção a necessidade de cumprir as regras de contenção da pandemia de Covid-19, informamos que a Fundação da Casa de Mateus suspende toda a atividade presencial e encerra as suas portas até ao próximo dia 30 de Janeiro.

A Fundação mantém a atividade necessária à manutenção do Monumento Nacional a seu cargo e ao desenvolvimento dos projetos patrimoniais e culturais que são a sua razão de ser. A sua equipa continuará a estar disponível através do telefone 259 323 121 ou em mateus@casademateus.pt.

A programação da Fundação prossegue na plataforma Mateus Online, disponível em www.casademateus.com e nas redes sociais da Fundação, com destaque para o podcast ‘Amigos da Casa’. Retomando o espírito do confinamento, recordamos a possibilidade de realizar visitas telefónicas à Casa. As visitas são temáticas e permitem ver e conhecer uma parte importante do imaginário que nasce do espólio à nossa guarda. Contacte visitas@casademateus.pt ou ligue 259 323 121.