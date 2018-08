Criado recentemente pelo município de Sabrosa, o Cartão Social de Apoio ao Idoso conta já com cerca de 400 inscritos e beneficiários.

Este instrumento, implementado pelo atual executivo camarário, rapidamente se tornou num apoio imprescindível para a melhoria da condição socioeconómica dos mais idosos e principalmente dos mais carenciados, e é o reconhecimento do quão é importante focalizar neste extrato etário um conjunto de atitudes de índole solidária.

O presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, mostra-se amplamente satisfeito pelo enorme sucesso desta medida, salientando que “é uma obrigação dos municípios implementar tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a minimizar as dificuldades económicas que os nossos idosos hoje têm. É necessário implementar uma discriminação positiva, alicerçada numa resposta social mais solidária e equitativa, de forma a minimizar os índices económicos das populações como as nossas, que são constantemente penalizadas pela interioridade. Pela nossa parte, seguramente esta política irá continuar a ser uma realidade, reforçando cada vez mais o seu investimento.”

Dos benefícios que o Cartão Social de Apoio ao Idoso concede, e entre outros, consta a redução de taxas de 40% nos acessos aos eventos organizados pelo Município. Entrada gratuita nas Piscinas Rosa Mota e Municipais, pagando os utentes apenas o respetivo seguro e um desconto de 50% no montante não comparticipado nos medicamentos adquiridos nas farmácias do concelho.

Podem ter acesso ao Cartão Social do Idoso, além da idade exigida, as pessoas a residirem no concelho há pelo menos dois anos. O documento deve ser pedido junto dos Serviços de Ação Social da Câmara.