Carta Educativa de Vila Real – 2ª geração em discussão pública

A proposta de Carta Educativa de Vila Real – 2ª geração encontra-se em fase de discussão pública. O documento completo está disponível para consulta no site do Município de Vila Real – https://www.cm-vilareal.pt. Todos os interessados poderão pronunciar-se sobre o referido documento, até ao dia 10 de novembro, enviando por escrito as suas propostas para: Município de Vila Real, Avª Carvalho de Araújo 5000-657 Vila Real, ou através de correio eletrónico para o endereço: geral@cm-vilareal.pt.

Recorde-se que a Carta Educativa de Vila Real atualmente em vigor foi aprovada pelo Executivo Municipal de Vila Real e pela Assembleia Municipal de Vila Real em 2007 e homologada pela então Ministra da Educação em Janeiro de 2008. Desde então muita coisa mudou, tanto ao nível dos recursos existentes como das exigências educativas, sendo esta revisão fundamental para ajustar este importante documento estratégico aos objetivos e parâmetros técnicos do ordenamento da rede educativa atuais.

A Carta Educativa de Vila Real – 2ª geração, carateriza social, demográfica e economicamente o Município de Vila Real. Na sua elaboração foi efetuado um levantamento exaustivo de dados que permitiu apresentar uma proposta de ordenamento da rede educativa, perspetivando as soluções adequadas à realidade concelhia. No decorrer deste processo foram também auscultados diversos protagonistas na área da educação e ensino do concelho de Vila Real, cujos contributos permitiram aperfeiçoar a proposta agora disponibilizada para discussão pública.

