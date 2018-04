Carolina Rocha (Club Vila Real) vence torneio em Vila do Conde

Decorreu no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde nos dias 14 e 15 de abril o XXIII Torneio Cidade de Vila do Conde, prova a contar para o Ranking Nacional A.

Em iniciados masculinos, os nossos atletas apresentaram-se a um bom nível, tendo todos eles conseguido o apuramento para o mapa final. Destaque para o atleta João Morais que levou de vencida todos os adversários que lhe couberam em sorte até atingir aos quartos de final onde seria derrotado por João Prada (CTM Mirandela), alcançando assim o 5º lugar na prova. Prestações satisfatórias de Diogo Catarino, Guilherme Alvadia e Vasco Carvalhais que, depois de ultrapassarem a fase de grupos acabaram derrotados nas primeiras rondas do mapa final. A prestação de todos permitiu alcançar o 3º lugar do pódio na prova masculina. Parabéns!

Na prova feminina, a pequena Margarida Conde deu mais uns passos importantes para o seu crescimento na modalidade, mostrando alguns bons recortes técnicos e dando sinais de que as sementes que o Club está a semear darão frutos num futuro próximo.

A cereja em cima do bolo estava reservada para a prova de Cadetes onde Carolina Rocha e Igor Kyrychenko tiveram muito boas prestações.

Destaque para a atleta Carolina Rocha que levou de vencida todas as adversárias que lhe couberam em sorte até atingir a grande final onde venceria por claros 3-0 Inês Fernandes (Lourosa). Parabéns campeã por este teu regresso à ribalta!

No setor masculino, prestação bastante positiva de Igor Kyrychenko que logrou alcançar os oitavos de final, onde acabou por ser derrotado por Guilherme Paulo (Sporting Clube de Portugal), terminando no 12º lugar na exigente prova de Cadetes Masculinos, vendo assim premiado todo o empenho e dedicação demonstrado ao longo dos treinos.

No domingo, foi a vez das classes de infantis e juniores entrarem em competição. Assim, na prova de Infantis, o Club apresentou em competição Rafael Costa e três atletas ainda iniciados, proporcionando-lhes mais um momento de aprendizagem e crescimento na prática da modalidade. Destaque para os atletas João Morais e Rafael Costa que conseguiram o apuramento para o mapa final onde seriam derrotados na primeira ronda. Em femininos, as atletas do Club de Vila Real, Adriana Friães e Ana Rita tiveram uma prestação pouco satisfatória, não conseguindo o apuramento para o mapa final.

Depois de no dia anterior ter vencido a prova do seu escalão, a atleta Carolina Rocha esteve novamente em destaque ao alcançar os quartos de final na prova de juniores. No setor masculino, prestação bastante positiva do ainda cadete Igor Kyrychenko que logrou alcançar o mapa final.

Em suma, os atletas do Club continuam a mostrar evolução na modalidade o que premeia o seu empenho e dedicação nos treinos.

Muito obrigado a todos aqueles nos acompanham diariamente e em especial aos que nos acompanharam em mais uma jornada importante para o crescimento do Club de Vila Real.

Relembramos os interessados que os treinos do Club de Vila Real decorrem todos os dias, entre as 17.30 e as 20 horas, no Centro Escolar da Araucária.