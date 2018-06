No passado sábado, dia 16 de junho, a Cáritas Diocesana de Vila Real, em colaboração com o CLDS_3G Vila Real e no âmbito da Campanha da Cáritas Internationalis “Partilhar a Viagem”, levou a cabo um encontro de partilha entre a comunidade imigrante, a residir no Concelho de Vila Real.

A iniciativa foi lançada pelo Papa Francisco a 27 de setembro de 2017 e terminará em 2019, sob o mote de acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e refugiados. Esta atividade pretende criar e promover oportunidades para o diálogo e uma cultura do encontro entre as pessoas. O ponto de partida de cada um destes eventos é a partilha do pão. Aos imigrantes participantes foi-lhes proposto que trouxessem para partilha o pão típico do seu país. Na mesa, preparada para o efeito, tivemos pão típico do Brasil, do Nepal, do Paquistão e de Angola. Entre os presentes, o sentimento era unânime, embora não tenha sido fácil à chegada, sentem-se, hoje, mais seguros e acolhidos. Encontraram, pelo caminho, pessoas que lhe deram “as mãos”, que os ajudaram a integrar-se e, dessas, jamais se esquecerão. Falaram das suas experiências, do que os motivou a emigrar e sobretudo das dificuldades que sentiram.

No final, a Cáritas Diocesana de Vila Real providenciou um momento de convívio e partilha entre os presentes. Ficou o desejo de replicar-se esta iniciativa junto da comunidade imigrante. Ficamos com as sábias palavras do Papa Francisco, in Mensagem para a Celebração do 51º Dia Mundial da Paz 2018: “Todos os elementos à disposição da comunidade internacional indicam que as migrações globais continuarão a marcar o nosso futuro. Alguns consideram-nas uma ameaça. Eu, pelo contrário, convido-vos a vê-las com um olhar repleto de confiança, como oportunidade para construir um futuro de paz.”