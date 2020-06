Cáritas Diocesana de Vila Real arranca com a 4ª Geração do CLDS

Juntos por um território mais coeso e mais solidário

Reiniciou no passado dia 01 de junho, nas instalações da Antiga Escola Primária Carvalho Araújo, o Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, adiante designado por CLDS_4G Vila Real. É um programa financiado pelo Fundo Social Europeu e integra a Tipologia 3.10 do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Visa promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social. Pretende-se que o Programa CLDS continue a constituir um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria garantindo, em simultâneo, a valorização do papel da Câmara Municipal nesta intervenção, dadas as suas especiais responsabilidades ao nível concelhio, nomeadamente em matérias de planeamento, bem como a sua particular capacidade para congregar os agentes e os recursos locais.

O CLDS_4G Vila Real, projeto do qual a Cáritas Diocesana de Vila Real é a Entidade Coordenadora Local de Parceria iniciou as suas funções no dia 1 de junho, prevendo-se o término a 31 de maio de 2023. Durante a sua vigência irão ser desenvolvidas um conjunto de ações distribuídas por dois eixos de intervenção:

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação

No que diz respeito às medidas de promoção ao emprego, somam-se às iniciativas tradicionais, a capacidade dos CLDS_4G contribuir para potenciar as economias locais e regionais e, dessa forma, serem gerados novos postos de trabalho sustentáveis e duradouros.

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva de pobreza infantil

Pretende-se, com os CLDS_4G, que haja uma clara e objetiva atuação no desenvolvimento de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas, com deficiência e incapacidade, e de medidas de combate às situações de exclusão social, em particular à pobreza infantil que surge na maioria das vezes associada a agregados familiares desfavorecidos. Pretende-se ainda dotar as famílias de competências pessoais, sociais e parentais que promovam a sua inclusão social.

De um modo geral, a equipa do CLDS_4G Vila Real pretende levar a cabo um conjunto de ações, em parceria com as instituições e empresas do concelho, mobilizando, para o efeito, a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente disponíveis, tornando o nosso território mais coeso e mais solidário.