“Cãocentração”: Bloco de Esquerda criticou condições do Canil Intermunicipal

Na passada segunda-feira, o Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real realizou uma “Cãocentração”, na praça do município, em frente à Associação de Municípios do Vale do Douro Norte. Esta ação, que contou coma presença de Mariana Falcato, cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Vila Real, visava obter soluções concretas para o Canil Intermunicipal. “Hoje, estamos aqui para, mais uma vez, alertar para os problemas que se têm vindo a avolumar dentro do canil intermunicipal, como seja a sobrelotação, a falta de veterinário municipal, a falta de uma estratégia de recolha… Estamos, simbolicamente, em frente à Associação de Municípios, porque este é um canil intermunicipal de sete municípios, portanto, todos eles têm responsabilidades na situação que têm em mãos neste momento”, frisou Mariana Falcato, perguntando “se há sete municípios porque é que não há um veterinário municipal?”.De facto, os canis não podem dar para adoção animais que não estejam esterilizados, “daí a necessidade de um veterinário ou de uma estratégia que possa esterilizar os animais”. Contudo, segundo a cabeça de lista, esta estratégia tem sido colmatada pelas associações de proteção animal das diferentes regiões, situação que o BE considera “gravíssima”, visto que a responsabilidade pela esterilização dos animais do canil e pela recolha de animais errantes é do município.

