Cantou-se o Fado em Santa Marta de Penaguião

Decorreu no passado sábado, a XI Noite de Fados do Município de Santa Marta de Penaguião que juntou em palco o Grupo de Fados “Terras de Penaguião” e penaguienses amadores do Fado que cantaram e encantaram todos os presentes.

O público presente teve a oportunidade de ouvir o castiço fado cantado por 8 fadistas amadores que subiram ao palco e demonstraram que em Santa Marta de Penaguião existem excelentes vozes e que o Fado, Património Imaterial da Humanidade, continua a ser um estilo musical muito apreciado pelos penaguienses. Por outro lado, o Grupo de Fados “Terras de Penaguião”, parceiro mais uma vez neste evento, subiu ao palco com o seu repertório repleto de alma fadista.

Para abrilhantar ainda mais a noite, os jovens missionários da Missão País apresentaram 2 temas em jeito de despedida da sua estadia em terras de Penaguião.

Sem dúvida uma noite memorável em que foi igualmente servido um jantar típico da região inserido nos fins-de-semana gastronómicos, evento do Turismo Porto e Norte de Portugal ao qual o Município de Santa Marta de Penaguião já se associa há 7 anos.