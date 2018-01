Cantaréu comemora 25 anos com XX Encontro de Cantadores de Janeiras

O Grupo Etnográfico de Danças e Cantares O Cantaréu, da cidade de Vila Real, completa este ano bodas de Prata e desde janeiro a outubro irá comemorá-los com um leque de atividades várias.

Já no dia 20 de janeiro, o grande auditório do Teatro de Vila Real, pelas 21h30, irá acolher o XX Encontro de Cantadores de Janeiras – Cantaréu 25 anos. Este Encontro de características únicas irá abrir o programa de comemorações dos 25 anos.

Em palco será montada uma cozinha tradicional transmontana que nos reportará a finais do século XIX e primeira década do século XX e onde uma “família” de três gerações composta por elementos do grupo que irão vestir a pele e “encarnar” a gente do nosso povo, irá receber os janeiros que os visitam.

De referir que esta recriação é encenada para que se aproxime o mais possível da realidade das nossas aldeias de há mais de 100 anos atrás.

Os atores em palco irão compor uma história, de improviso e os grupos convidados irão colaborar cantando e participando na conversa. Serão presenteados com umas fritas, um copo de vinho ou uma lasca de presunto e nenhum irá embora sem receber as janeiras (uma mão cheia de figos secos, umas maçãs, cebolas, 2 ou 3 batatas…).

Quem já assistiu a esta recriação não vai certamente faltar, quem nunca teve oportunidade de assistir deve fazê-lo pois fará uma viagem ao passado e perceberá como eram as janeiras na nossa terra.

