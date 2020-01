Cantaram-se as Janeiras em Santa Marta de Penaguião

A praça do Município do concelho penaguiense recebeu na tarde de domingo de 5 de janeiro, a 17ª edição do Encontro de Cantadores de Janeiras.

À volta da fogueira juntaram-se sete grupos de cantares do concelho que reviveram a tradição e cantaram ao Menino e aos Reis os seus temas mais emblemáticos.

À semelhança do ano anterior, o executivo municipal associou a este Encontro a entrega dos Prémios do Quadro de Valor e de Excelência aos alunos do 1,2 e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião. Uma excelente forma de aliar a Educação à Cultura, juntando miúdos e graúdos num reviver de tradição e passagem de identidade cultural.

“Eu tenho orgulho em vós” afirmou o Presidente da autarquia municipal, Dr. Luís Machado, “orgulho nos alunos, orgulho nos grupos culturais, orgulho em ser penaguiense”.

Apesar do frio, a tarde tornou-se aconchegante e rica em cultura sendo que a presença de vários expositores que apresentaram uma mostra de alguns produtos típicos da região nomeadamente, o mel, os fumeiros, doçaria e ainda o artesanato, abrilhantou ainda mais este XVII Encontro de Cantadores de Janeiras do Município de Santa Marta de Penaguião.