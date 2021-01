Canil Municipal de Boticas recebeu donativo de emigrantes

Fernando Touças e Vanessa Daniela dos Santos, pai e filha emigrados na Suíça, entregaram no Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Boticas, um donativo monetário, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade e para o bem-estar dos animais hospedados no Canil Municipal.

Já não é a primeira vez que esta família apoia o Centro de Recolha, pelo que o Município de Boticas agradece publicamente a Fernando Touças e Vanessa Daniela dos Santos a boa vontade e prestimosa contribuição.