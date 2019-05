Campanha para as Eleições Europeias passou pelo Mercado Municipal

Esta manhã, alguns dos partidos candidatos às eleições europeias deslocaram-se ao Mercado Municipal. Uma iniciativa que teve como objetivo apelar ao voto a propósito das eleições que se realizam no próximo dia 26 deste mês.

Rui Machado, talhante no mercado municipal, assistiu, mais uma vez, a estas ações de campanha que, segundo ele, só acontecem em época de eleições. Uma situação que o comerciante lamenta, adiantando que os políticos deveriam estar mais presentes no dia a dia, para tentar perceber as problemáticas atuais: “Eu acho que eles só vêm para aqui para fazer campanha, porque quando nós precisámos que eles nos ouçam não passam por cá. Eu gostava que eles viessem aqui ver o que nós realmente precisámos”.

Apesar disso, Rui Machado confessou que irá votar, pois acredita que os votos poderão melhorar a situação e responder, por exemplo, às necessidades que o mercado apresenta. “Votar vou sempre, nem que seja em branco, mas esta época pode trazer mudanças e pode ser que, desta vez, façam alguma coisa”, concluiu.

“Algumas promessas ficam por cumprir”

Carlos Aguiar, que também esteve presente aquando desta ação de campanha, achou que esta era “uma boa forma de divulgação”. “Ao virem falar connosco, divulgam os planos que têm em mente para as suas campanhas. Alguns apostam mais na agricultura, outros em outros temas, por forma a cativar os eleitores”, disse.

Não obstante a sua opinião de que esta é uma boa estratégia, o comerciante adiantou que, possivelmente, isso não o levaria a votar. Justifica-se pelo facto destas campanhas não se centrarem nos pequenos problemas do dia a dia que, segundo ele, “podiam ser resolvidos, se eles estivessem mais atentos”. “Algumas promessas feitas em campanhas anteriores ficaram por cumprir”, finalizou.

As tão esperadas eleições europeias terão lugar no próximo dia 26 de maio e as pessoas que se deslocarão às urnas, irão fazê-lo com uma grande expectativa de mudança.

De referir que, neste ato eleitoral, Portugal vai eleger 21 deputados ao parlamento europeu.