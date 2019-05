Campos de férias “Verão em Movimento” até setembro

O Município de Vila Real volta a promover e dinamizar os campos de férias “Verão em Movimento”, uma iniciativa através da qual a autarquia pretende auxiliar Pais e Encarregados de Educação na ocupação dos tempos livres das suas crianças e jovens, agora que se aproxima o maior período de férias escolares.



Os campos de férias “Verão em Movimento 2019” serão desenvolvidos em vários espaços desportivos e outros, abrangendo diferentes atividades, supervisionadas por Coordenadores, Professores de Educação Física e Monitores, habilitados para o efeito.



Durante dez dias úteis, por campo, o Município procurará que as crianças tenham contacto com um grande e diversificado número de atividades, estimulando a sua criatividade, sem esquecer o desenvolvimento físico com a prática de diferentes modalidades desportivas.



Os destinatários deste projeto são crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, de ambos os sexos, sem esquecer as crianças e jovens com necessidades educativas especiais para as quais, à semelhança do ano passado, foi preparado um conjunto de atividades adequadas às suas competências, materializando-se desta forma a preocupação do Município em governar de forma inclusiva.



Serão realizados 3 campos, com o limite máximo de 125 crianças/jovens por campo (50 público geral, 25 beneficiários do escalão 1 do abono de família e 50 beneficiários do escalão 2 do abono de família e do Cartão de Famílias Numerosas).



O primeiro campo de férias irá decorrer de 1 a 12 de julho e o segundo campo de 15 a 26 de julho. Este ano, e pela primeira vez, o Município atendendo à solicitação de muitos pais e encarregados de educação irá promover um terceiro turno dos campos de férias de 2 a 13 de setembro. O período de inscrições irá decorrer de 11 a 19 de junho para o 1º campo de férias, de 24 a 28 de junho, para o 2º campo de férias, e de 19 a 23 de agosto, para o 3º campo de férias desportivas.



Para que as inscrições decorram com normalidade, as mesmas serão efetuadas por ordem de chegada, no Gabinete de Atendimento ao Cidadão, das 9h00 às 12h30 e das 13h00 às 15h30. É obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão do participante e do NIF do Encarregado de Educação. As famílias beneficiárias do escalão 1, escalão 2 ou Cartão de Famílias Numerosas devem apresentar o comprovativo da sua situação no ato de inscrição. Só é permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao máximo de 3 participantes.