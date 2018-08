Terminou mais uma edição do Programa Campo de Férias Verão em Movimento 2018 que, este ano, decorreu entre os dias 25 e 29 de junho (1º Turno), de 2 a 13 de julho (2º Turno) e 16 a 27 de julho (3º turno), destinado a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e 16 anos, de ambos os sexos, e que na presente edição teve contou com a participação de cerca de 350 crianças/jovens, nos 3 turnos realizados.

Pelo segundo ano consecutivo, o Município de Vila Real, em parceria com a COOPCUIDAR, preparou um conjunto de atividades com a finalidade de incentivar e estimular o crescimento harmonioso e o bem-estar pessoal/social das crianças com necessidades especiais. Com esta iniciativa procuramos que as crianças tivessem contacto com um diversificado número de atividades, desenvolvendo a sua criatividade, sem esquecer o desenvolvimento físico, com a prática de diferentes modalidades.

Os participantes puderam participar na atividade “Fauna e Flora” nas Fisgas de Ermelo. Com esta atividade deu-se a conhecer, às crianças do campo de férias, o Parque Natural do Alvão, através do percurso “Varzigueto/ Piócas de Cima”. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de darem um banho nas águas cristalinas do Rio Ôlo. Durante a caminhada foram abordados os seguintes assuntos: Geologia, Hidrologia e Clima, Habitantes, Flora, Fauna, História e Cultura. Por fim a chegada às Fisgas de Ermelo com um banho refrescante.

As crianças e jovens dos campos de férias do Município puderam ainda acampar no Natur Water Park e usufruir do melhor que a Natureza tem. O Município de Vila Real convidou todos os pais a participar no Jantar Convívio, um momento de festa e partilha. A animação, boa disposição e convívio continuou pela noite dentro.

A viagem ao Parque de Diversões Magikland em Penafiel e a Serralves, no Porto, foram outras das iniciativas promovidas no âmbito do Verão em Movimento que, juntamente com o convívio, a animação e as novas amizades que foram criadas ficarão na memória destas crianças e jovens.

