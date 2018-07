Entre os dias 6 e 11 de agosto, a Pista do Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real, será o centro de todas as emoções do radio modelismo europeu, com a realização do respetivo Campeonato da Europa na escala 1/10. Ao todo, são esperados cerca de 80 pilotos originários de Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Suíça, Suécia, Holanda e Alemanha.

É o regresso desta importante competição, após 2014, e que irá apurar o campeão europeu da modalidade num figurino classificativo muito seletivo e exigente, como são os treinos, provas de classificação e as corridas finais.

Até á final prevista para a tarde de sábado, 11 de agosto, a pista estará aberta das 9h até as 20H00, tempo para os pilotos darem o seu melhor e garantirem os melhores lugares na grelha da partida.

A prova organizada pela Associação de Modelismo de Vila Real, AMVR, promete ser uma excelente jornada de promoção turística de Vila Real e da região, sendo esperadas durante a duração o evento, cerca de 500 pessoas, facto que se espera ter, um interessante impacto económico nos setores da hotelaria e restauração.

A AMVR convida a população em geral a marcar presença na pista do Monte da Forca e a presenciar uma competição internacional única em que a perícia dos pilotos é determinante para o sucesso.

A prova conta ainda com a colaboração da Federação Portuguesa de Radio Modelismo Automóvel, FEPRA, Município de Vila Real e Junta de Freguesia de Parada de Cunhos.