O espírito natalício vai reinar na cidade de Lamego ao longo desta quadra tão especial. A Câmara Municipal quer marcar a diferença junto das famílias do concelho e por isso está a dinamizar a campanha “Natal, Comércio Tradicional”. Este ano, a segunda edição do concurso “Montras de Natal”, atraiu a adesão de 78 lojas de rua, uma subida assinalável em comparação com as 54 verificadas na edição de estreia. Em competição, vão estar estabelecimentos comerciais de vários ramos de atividade que ambicionam ser eleitos a montra mais bonita. Desde o passado sábado, dia 8, já estarão decoradas para a apreciação das pessoas.

Em simultâneo, também a partir deste dia, a autarquia organiza o primeiro sorteio de vouchers de compras que, posteriormente, os consumidores poderão gastar em nove estabelecimentos comerciais aderentes. A campanha “Neste Natal Compre no Comércio Local” estará em vigor até ao dia 6 de janeiro. Atendendo a que o montante de vouchers oferecidos pelos lojistas foi superior ao valor previsto, o Município de Lamego decidiu aumentar o valor dos prémios a sortear. Assim, haverá três prémios de 250€, 100€ e 60€ que serão sorteados a 10 de janeiro. Até lá, as pessoas, depois de efetuarem as suas compras, poderão colocar os cupões atribuídos nas tômbolas instaladas na Loja Interativa de Turismo, no Teatro Ribeiro Conceição e nos Paços do Concelho. Nas compras entre 10 e 20€ é oferecido um cupão, enquanto que nas compras de valor superior são dados dois cupões.

Como complemento, a partir do dia 14, será organizado ainda o “Mercado de Natal”, este ano erguido, pela primeira vez, num dos locais mais belos e históricos da cidade de Lamego – o Largo da Sé-, onde os produtos expostos constituirão sugestões de presentes originais e de grande beleza.

