Campanha Florestal Segura da GNR: ações em Mesão Frio a 8 de março

No próximo dia 8 de março, o concelho de Mesão Frio vai receber ações de sensibilização em todas as freguesias, no âmbito da campanha nacional «Floresta Segura 2021». As ações pretendem aconselhar a população sobre os critérios de gestão de combustível junto das habitações e aglomerados populacionais, bem como as normas e procedimentos para a realização de queimas e queimadas, visando contribuir para a adequada realização das faixas de gestão de combustível e evitar situações de risco em caso de incêndio, bem como, comportamentos de risco. Para o efeito, os militares da GNR vão percorrer o concelho, esclarecer os munícipes e identificar as áreas suscetíveis de intervenção.

A iniciativa será levada a cabo pelo Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental, com o apoio da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que promoverá ações de sensibilização em todo o distrito de Vila Real, de 21 de fevereiro a 31 de março de 2021.

De recordar que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edificações, têm até ao próximo dia 15 de Março para proceder à limpeza das suas propriedades, no âmbito do regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível preconizado no Orçamento de Estado para 2021, sendo que o incumprimento da lei implica um processo de contraordenação, punível com multas que vão até 10 mil euros, no caso de pessoa singular e até 120 mil euros, no caso de pessoas coletivas.