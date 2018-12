A Rodonorte e a Urb Vila Real aliaram-se ao Projeto +Social.E6G que dá especial atenção à igualdade de oportunidades e à coesão social e têm procurado fazer a sua parte para garantir o bem-estar das crianças dos bairros de Vila Real abrangidos pela intervenção do projeto.

A partir de 15 de dezembro, a Urb Vila Real irá recolher, nos seus autocarros urbanos, alimentos não perecíveis, para ajudar os bairros apoiados pelo +Social.E6G. Os alimentos deverão ser colocados no devido local no interior do autocarro.

Esta não é a primeira iniciativa da Rodonorte e da Urb Vila Real que têm garantido apoio logístico, assegurando o transporte, facilitando a deslocação de um bairro para o outro, e premiando os bons resultados escolares de crianças e jovens, promovendo e incentivando o sucesso académico procurando combater o abandono escolar, com passes de viagens na Urb Vila Real durante todo o verão. A Rodonorte vai mais longe do que aquilo que fora estabelecido, garantindo viagens de Vila Real para o Porto aos técnicos do projeto que se deslocam à invicta para participarem nas formações obrigatórias do Programa Escolhas onde este projeto está inserido.

Até dia 31 de dezembro qualquer viajante poderá ajudar as famílias que mais precisam com bens de primeira necessidade. Recomendamos bens como arroz, massas, enlatados, entre outros, visto terem maior validade e menor risco de se estragarem até à sua chegada aos destinatários.

A transportadora, lança o desafio às empresas da cidade para que façam a diferença na vida das crianças e adultos abrangidos pelo +Social.E6G. Está nas suas mãos ajudar quem mais precisa.

