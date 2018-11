A Resinorte, a EMAR – água e resíduos de Vila Real e a Câmara Municipal de Vila Real apresentaram, na passada terça-feira, dia 30 de outubro, uma campanha de sensibilização direcionada para vários setores de atividade económica, para promover a eliminação progressiva da deposição direta de resíduos em aterros.

Esta campanha engloba várias ações, sendo que a primeira, com o título “A nossa casa é um planeta”, consiste na disponibilização de filmes com conteúdos adequados para as diferentes faixas etárias, direcionados para os estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Real, que serão projetados em planetários itinerantes.

CR

Notícia completa na edição nº 641, já nas bancas.

Deixe o seu Comentário

Comentário