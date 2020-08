Caminhada “Não à mina, sim à Vida” contra a exploração de lítio em Boticas

Realizou-se no passado sábado, dia 15 de agosto, em Covas do Barroso, uma caminhada intitulada “Não à mina, sim à Vida”, organizada pela Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, contra a exploração de lítio.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, marcou presença na iniciativa juntamente com a Presidente da Junta de Freguesia de Covas de Barroso, Lúcia Dias Mó, o Presidente da Associação organizadora, Nelson Gomes, e a Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios de Covas do Barroso, Aida Fernandes.

A caminhada, que teve como objetivo informar e sensibilizar os emigrantes acerca desta problemática, passou pelas áreas que serão completamente destruídas, caso a exploração mineira se concretize, terminando na zona do Grandão, local onde foi servido um pequeno lanche para repor energias.

Foi com alguma estupefação que muitos dos participantes tomaram conhecimento da situação e dos danos previsíveis para esta zona do Concelho.

Fernando Queiroga agradeceu a presença de um número tão significativo de pessoas da freguesia, aproveitando o momento para endereçar uma palavra de conforto e de solidariedade à população.

“Os interesses das populações, assim como a defesa do património natural e paisagístico continuam a ser uma prioridade. Farei tudo o que está ao meu alcance para que o nosso Concelho não seja prejudicado”, afirmou o Presidente da Câmara.

O autarca mostrou também a sua preocupação para com os emigrantes que podem deixar de vir à sua terra caso a exploração de lítio avance no Concelho.