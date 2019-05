Câmara Municipal promove várias atividades para assinalar Dia Mundial da Criança

A Câmara de Chaves, através do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e em conjunto com os Agrupamentos de escolas, organiza um leque variado de atividades para assinalar o Dia Mundial da Criança.

Trata-se de um programa especial, que ocorrerá no dia 31 de maio, destinado a todas as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, num local privilegiado como o jardim do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA). Do programa do evento constam, entres outras atividades, uma visita ao Museu, jogos tradicionais portugueses, dança, pinturas faciais e modelagem de balões, proporcionando assim momentos de lazer e alegria às crianças do concelho.

As duas equipas que integram este projeto contam com a colaboração de vários parceiros, para além dos três Agrupamentos de Escolas, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Chaves, a Associações de Pais, as três corporações de Bombeiros do concelho (Salvação Pública, Flavienses e Vidago) e a Escola Profissional de Chaves.

Projeto dinamizado pela Equipa Multidisciplinar/Parentalidade Positiva do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.