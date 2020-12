Câmara Municipal e CLDS 4G de Sabrosa oferecem evento de Natal “em Segurança” aos alunos

A Câmara Municipal e o CLDS 4G de Sabrosa ofereceram este ano aos alunos do Centro Escolar Fernão de Magalhães uma festa de natal diferente do que é habitual. Em pleno estado pandémico, e não sendo possível promover um momento idêntico a tantos outros já vividos nesta quadra festiva, os alunos foram este ano presenteados com a exibição de um conto encenado online e de um livro intitulado “O Pai Natal Guerreiro da Saúde”.

Aproveitando o momento que vivemos, foi abordado o tema da COVID-19 e dos cuidados a ter para evitar a propagação da doença na comunidade. De forma a garantir a segurança de todos os alunos, e demais envolvidos no evento, as exibições aconteceram para cada turma no conforto das suas salas de aula.

Para a manhã de hoje ficou reservado um pequeno evento presencial, que contou com a presença dos responsáveis do projeto e da entidade promotora, responsáveis municipais, responsáveis escolares e dos delegados das turmas abrangidas na atividade. No momento, foram entregues, para posterior distribuição junto de todos os alunos, os livros “O Pai Natal Guerreiro da Saúde”, pen drives oferecidas pelo município, que vêm também ajudar na distribuição e divulgação de informações e demais documentos entre a escola e o agregado familiar, e outros miminhos doces. O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, aproveitou o momento para deixar votos de um Feliz Natal aos presentes, estendidos aos familiares dos mesmos, alertando também para a importância do cumprimentos de todas as medidas atualmente em vigor para evitar a propagação da COVID-19, desejando “poder realizar no próximo ano uma festa de natal diferente e sem restrições”.