Câmara Municipal do Peso da Régua encerra a partir de hoje equipamentos municipais

A Câmara Municipal do Peso da Régua, em cumprimento do Plano de Contingência, como forma de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus na comunidade reguense, decidiu encerrar ao público, a partir do dia 12 de março, vários equipamentos municipais, a designar: Biblioteca Municipal; Estádio Municipal Artur Vasques; Campo de Futebol Dr. Rui Machado; Loja Interativa de Turismo; Pavilhão Desportivo Municipal; Piscinas Municipais.

A autarquia recomenda, ainda, a todas as pessoas que tenham necessidade de recorrer aos serviços municipais, que o contato seja feito, preferencialmente, através de chamada telefónica para o número 254 320 230 ou por email para o endereço cmregua@cmpr.pt. “Estas medidas são temporárias, dependendo da evolução do contágio em Portugal e das orientações da Direção-Geral da Saúde”, informou a câmara reguense.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela, uma vez mais, para que todos sigam as orientações das autoridades nacionais de saúde, por forma a ser possível minimizar o risco de contágio.