Câmara Municipal do Peso da Régua ativa apoio direto a cidadãos em confinamento

Face ao aumento do número de casos ativos no concelho, no final de 2020, a Câmara Municipal do Peso da Régua solicitou no início de novembro à ARS Norte e ao Departamento de Saúde Pública do distrito de Vila Real, autorização para constituir equipas multidisciplinares, para apoio aos munícipes em situação de confinamento obrigatório. O pedido foi autorizado em meados de janeiro.

Nesta altura, a Câmara Municipal do Peso da Régua tem no terreno duas equipas multidisciplinares que intervêm junto dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, no sentido de lhes garantir a ajuda necessária. As equipas são constituídas por representantes da autoridade de saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando necessário, forças de segurança.

“Estas equipas estão no terreno há cerca de quinze dias e, desde então, verificou-se uma evolução positiva no nível de contágio no concelho, uma vez que o acompanhamento célere dos casos ativos permitiu, sobretudo, identificar contatos e quebrar as cadeias de contágio”, informou a autarquia.

O trabalho destas equipas centra-se ainda na verificação das condições da habitação para cumprimento do confinamento obrigatório, assegurar, sempre que necessário, ajuda alimentar, apoio social e psicológico e verificar o cumprimento do recolhimento obrigatório.

Através destas equipas é possível ajudar de forma rápida e eficaz as pessoas que se encontram em vigilância ativa e adequar, sempre que preciso, as respostas sociais às necessidades de cada família.