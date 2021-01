Câmara Municipal de Vila Real com alterações no atendimento ao público

Na sequência da legislação relativa ao novo período de confinamento, com início a partir do dia de hoje, 15 de janeiro 2021, haverá a necessidade de promover alterações no atendimento aos munícipes.

Assim, apesar do Gabinete de Atendimento ao Cidadão – GAC, no edifício da Câmara Municipal, continuar nesta altura a funcionar entre as 8h30 e as 16h30, é aconselhável evitar a deslocação a este serviço, exceto em situações inadiáveis. Estarão afixadas na porta do GAC as novas regras de utilização daquele espaço, destinadas a proteger os trabalhadores e utentes e será feito atendimento por marcação.

Solicita-se, assim, que os munícipes optem preferencialmente pelo contacto telefónico ou via e-mail. De forma a facilitar esse contacto estarão disponíveis os seguintes números de telefone:

– Atendimento Geral do Município – 259 308 100

– Marcações para o Gabinete de Atendimento ao Cidadão – 259 308 150

– Atendimento Ação Social – 259 308 151

– Atendimento Educação – 259 308 152