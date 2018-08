A Câmara Municipal de Sabrosa deliberou reforçar os apoios aos alunos, e suas famílias, no ano letivo 2018/2019. Serão cerca de 500 alunos beneficiados pelos apoios escolares contemplados, que incluem apoios à alimentação, transporte ou atribuição de cadernos de fichas e material didático. A acrescentar aos apoios já contemplados em anos anteriores, este ano destaca-se a gratuitidade dos transportes para todos os alunos, e a oferta dos Cadernos de Fichas aos alunos do Primeiro e Segundo Ciclos de escolaridade, acompanhando esta medida a política do governo central.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, considera que esta medida vai ao encontro de uma política que coloca as pessoas em primeiro lugar, ajudando a comunidade escolar e as respetivas famílias com uma ajuda complementar na área dos transportes e dos manuais escolares, contribuindo assim para mitigar alguns problemas das famílias, que veem nesta medida que a câmara disponibiliza “mais uma ajuda importante”. Considera também que estas políticas “mais direcionadas às pessoas” são também uma mais-valia no combate ao abandono e insucesso escolar.

Com estas medidas, a Câmara Municipal de Sabrosa passa a apoiar todos os alunos em idade escolar. A lista de medidas de apoio contemplam:

– Atribuição de Cadernos de fichas dos manuais escolares a todos os alunos que frequentaram o 1.º e o 2.º Ciclos do Ensino Básico, independentemente do escalão de Ação Social Escolar em que se inserem;

– Atribuição de conjuntos de material escolar para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico inseridos nos escalões A e B da Ação Social Escolar;

– Transportes gratuitos para todos os alunos desde o Ensino Pré-Escolar até ao 12.º ano de Escolaridade;

– Comparticipações de 100% ou 50% nas refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico inseridos nos escalões A e B da Ação Social Escolar, respetivamente.