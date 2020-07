Câmara Municipal de Murça procede à reabilitação da zona Ribeirinha de Sobreira

As obras de recuperação e integração paisagística da Ribeira do Vale do Brás, na localidade de Sobreira iniciaram, esta semana, e serão realizadas de forma faseada cumprindo o projecto dos trabalhos a executar.

A ribeira do “Vale do Brás” ou de “Milhais” tem a sua foz no rio Tua e, com a recente construção da Barragem Foz/Tua, sofreu alterações resultantes de um maior caudal do rio. O seu leito aumentou e, consequentemente, os terrenos, os caminhos agrícolas e a área adjacente foram afetados.

Numa situação inicial, o projecto previa unicamente a construção de uma albufeira e o restabelecimento de um acesso que servisse os vários caminhos agrícolas. Entretanto com a constante variação do nível das águas, alternando da cota mais baixa de armazenamento à mais alta num relativo curto período de tempo, verificou- se uma situação que não estaria prevista. Ou seja, com frequência se assiste naquela albufeira à deposição de lamas, a detritos de pedras xistosas e outros sedimentos, causando um impacte visualmente negativo daquele local.

A população de Sobreira, já há algum tempo vinha alertando para esta situação, tentando junto dos responsáveis locais uma solução.

Mário Artur Lopes, ainda na situação de candidato à autarquia, visitou o local e deparou-se com uma situação realmente deplorável, que não servia de forma nenhuma as necessidades das populações, nem dignificava a Câmara Municipal nem a própria EDP.

Já eleito Presidente de Câmara, assumiu ele próprio junto da EDP, entidade responsável pela barragem, encontrar uma situação para tentar eliminar o impacte visual desta ocorrência imprevista, bem como prevenir que este fenómeno da deposição de lamas volte a acontecer.

Estes trabalhos, que agora iniciam, preveem a remoção do material em depósito no leito e margens da ribeira, acomodando-o em aterro modelado, a construção de muro de suporte, a instalação de uma ponte pedonal e plantações arbóreas e arbustivas.