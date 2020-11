Câmara Municipal de Mondim de Basto lança medidas de apoio às empresas

O Município de Mondim de Basto aprovou esta quinta-feira, dia 26, em reunião de câmara, um conjunto de medidas que visa apoiar a indústria e comércio do concelho neste difícil momento provocado pela atual situação pandémica.

Foi anunciada uma redução de 60% do pagamento dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, referentes às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2020, para as empresas do concelho.

Aprovou-se também um apoio de 5000€ ao Núcleo Empresarial de Mondim de Basto, para a lançamento de uma campanha de Natal que tem como objetivo dinamizar o comércio local do concelho.

Estas iniciativas surgem no seguimento de outras realizadas anteriormente, como por exemplo, a isenção do pagamento dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos da fatura de fevereiro, a isenção de pagamento de taxas administrativas de ocupação do espaço público (esplanadas), a distribuição de álcool-gel, máscaras e conteúdo informativo pelo comércio, entre outras.

Para o executivo Mondinense, estas medidas são uma importante mais valia para a indústria e comércio local, para que este tão afetado setor empresarial minimize as consequências da COVID-19.

A autarquia continuará a acompanhar a situação das empresas, em conjunto com as associações do setor, e tomará, sempre que possível, medidas de apoio às mesmas.