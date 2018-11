Setenta munícipes foram, no passado dia 2 de novembro, contemplados com um cartão de acesso a medicamentos comparticipados pelo do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

Esta entrega surge na sequência do protocolo de colaboração formalizado, em maio passado, entre o Município de Mondim de Basto e a Associação Dignitude, e tem como objetivo comparticipar a compra de medicamentos a pessoas do concelho que, comprovadamente, se apresentem numa situação de carência económica.

Através deste protocolo, o Município de Mondim de Basto compromete-se a prestar, anualmente, um contributo financeiro para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. Os serviços da autarquia ficam responsáveis pela referenciação e inscrição dos beneficiários neste programa, que terão que reunir alguns requisitos específicos, nomeadamente, residir no concelho de Mondim de Basto há pelo menos 1 ano e possuir um rendimento per capita do agregado familiar inferior a 50% do Indexante dos Apoios Sociais.

Uma medida que visa apoiar as pessoas com menos rendimentos e que, ao serem portadoras do cartão abem podem adquirir os medicamentos abrangidos pela comparticipação, numa das farmácias do concelho, que também se associaram a este projeto.

