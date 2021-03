Câmara Municipal de Mesão Frio designou Misericórdia para receber apoio financeiro

A Câmara Municipal de Mesão Frio congratula-se com uma candidatura que a Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio apresentou, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, tendo sido aprovada, para a realização de obras de requalificação à envolvente energética das fachadas do Lar Alberto Pereira e para a aquisição de quatro viaturas de apoio domiciliário do mesmo edifício. Na sequência da alocação de verbas para apoiar uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a autarquia mesão-friense designou a Misericórdia de Mesão Frio, única IPSS no concelho, como beneficiária deste programa de apoio financeiro. O investimento total é de 148.953,98 euros, comparticipado em 85%, a que corresponde o valor de 126.610,89 euros.

Num ano tão complexo e desafiante, a aquisição das quatro viaturas vem possibilitar uma resposta mais célere às necessidades dos utentes desta Estrutura Residencial de Pessoas Idosas (ERPI).

A requalificação da envolvente energética das fachadas do edifício do Lar Alberto Pereira, construído há cerca de 10 anos, contribuirá para melhorar a estabilidade e a impermeabilização das mesmas, com respetivos benefícios ao nível do conforto energético sendo a executar o revestimento de todas as fachadas com o sistema ETIC’s, vulgarmente designado por ‘capotto’, renovando-se assim, as fachadas de betão à vista e forra de xisto, que evidenciam sinais de deterioração. A intervenção desta componente tem o investimento total de 81.453,99 euros, sendo que o projeto de execução está orçado no total de 7 mil e 500 euros.