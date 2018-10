Foi aprovada, unanimemente, pela Câmara Municipal de Vila Real, esta segunda-feira, dia 22, a alteração dos sentidos de circulação na ponte metálica.

A ponte tem estado no centro das preocupações relativamente ao tráfego que provoca o sentido de circulação aplicado na mesma. A sua recente alteração provisória, para um sentido único de circulação, no sentido poente-nascente, resultou em filas de tráfego que se formavam na avenida 1º de Maio, essencialmente, entre as 12h30 e as 14h30, podendo chegar até ao cruzamento da avenida Carvalho Araújo; e num acréscimo de tráfego na avenida da Europa, nas duas pontas diárias.

A solução aprovada pela câmara municipal consiste na instalação de um semáforo na zona do Colégio da Boavista que, articulado com o semáforo existente no “cruzamento da Areias”, permitirá gerir o trafego na Ponte Metálica, ajustando-o às flutuações de tráfego mais significativas que ocorrem num período de 24 horas.

Para além disso, no período compreendido entre as 8h15 e as 14h30, a ponte metálica passará a funcionar apenas no sentido poente-nascente e, no período complementar, entre as 14h30 e as 8h15 do dia seguinte, a ponte metálica passará a funcionar em dois sentidos. “Esta solução não resolverá todos os problemas de trânsito em Vila Real, porque a cidade não foi pensada nem projetada para que nascessem novas vias capazes de resolver a questão do atravessamento do centro da cidade (essa questão só seria resolvida com um túnel), mas esta situação vem resolver algumas questões”, declarou o Presidente da Câmara.

Segundo aquilo que apurou o Notícias de Vila Real, tudo indica para que esta alteração seja aplicada na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro.

