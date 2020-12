Câmara flaviense distribui cabazes de Natal a famílias do concelho

A Câmara Municipal iniciou no passado dia 1 de dezembro a distribuição de cabazes de Natal às famílias do concelho que se encontram numa situação mais vulnerável, uma ação solidária que este ano contemplará cerca de 350 agregados.

Enquadrada nas políticas de apoio social, esta medida abrange famílias em situação de maior carência económica e social, que foram previamente sinalizadas por equipas técnicas, em parceria com as juntas de freguesia. Integram também como beneficiários a CERCI de Chaves, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Comissão de Proteção de Idosos, a Equipa Local de Intervenção Precoce do Alto Tâmega e Barroso e a Equipa do Rendimento Social de Inserção (RSI).

A cada uma das famílias referenciadas é entregue um Cabaz com bens alimentares, composto por bacalhau, bolo-rei, azeite, óleo, açúcar, aletria, leite, enlatados e alguns doces, produtos adquiridos na sua totalidade no comércio local. Este cabaz natalício contempla ainda um presente para as crianças e idosos.

Com um investimento na ordem dos 26 mil euros, Paula Chaves, Vereadora da Ação Social, considera que a distribuição destes cabazes “pretende minimizar as carências físicas e afetivas mais sentidas por quem se encontra a atravessar dificuldades de caráter social e económicas”. Acrescentou ainda que, “é objetivo municipal contribuir para que aqueles que mais precisam possam viver esta época festiva de forma mais plena e reconfortante, sabendo que alguém pensou neles”.

Refira-se que desde março, início da pandemia, o município já distribuiu mais de 700 cabazes solidários, num valor superior a 17 mil euros. As compras efetuadas para a elaboração dos cabazes têm como objetivo fomentar a dinâmica da economia local, através da aquisição direta aos produtores e pequenos comerciantes, como pastelarias e supermercados.