Câmara do Peso da Régua aprovou subsídios para IPSS do concelho

A Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou, na última reunião, a atribuição de subsídio às doze Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, no valor de cerca de 94 mil euros.

Este apoio financeiro traduz a medida 22 do conjunto de 33 medidas aprovadas pela Câmara Municipal, como resposta às dificuldades resultantes da pandemia COVID-19 e com o objetivo de apoiar as famílias e as empresas do concelho. No que respeita às IPSS`s, pretende-se, desta forma, contribuir para o equilíbrio das despesas com a eletricidade, o gás, a água e os resíduos, numa altura em que o valor das receitas diminuiu significativamente. As dificuldades são renovadas diariamente, sendo imperativo este apoio por parte do Município, por forma a que as respostas das IPSS`s aos utentes continuem a ser amplas e eficazes.

A Câmara Municipal do Peso da Régua reconhece em cada uma das IPSS`s um parceiro de ação privilegiada, sobretudo, quando está em causa um trabalho de proximidade com as populações, com o grande objetivo de acautelar a saúde e o bem-estar de todos os utentes. Esta missão ganhou uma dimensão maior com as necessidades impostas pela pandemia do Covid-19. O trabalho, o empenho e a dedicação das equipas das IPSS`s têm feito a diferença de todos os que beneficiam dos seus cuidados.