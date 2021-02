Câmara do Peso da Régua aprova isenção das tarifas fixas de água e saneamento

Atendendo ao novo confinamento e à obrigatoriedade de encerramento de espaços comerciais, a Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou hoje a isenção das tarifas fixas de água e saneamento referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março para o comércio e restauração.

Esta decisão reforça o apoio que a Câmara Municipal tem vindo a prestar desde o início da pandemia, na tentativa de reduzir o impacto da mesma na economia local.

Em maio de 2020, foi aprovado um pacote de 33 medidas transversais, que visaram apoiar as famílias e as empresas com sede ou delegação no concelho do Peso da Régua. Nesta linha de ação, em novembro de 2020, foram definidas medidas complementares, na certeza de que a recuperação económica depende da ajuda prestada nesta fase crucial.

“Os tempos continuam muito difíceis, com exigências que, muitas vezes, ultrapassam as capacidades, sobretudo financeiras, das pessoas, pelo que se renova o compromisso de se continuar atento a todos os que possam precisar de ajuda”, informou a Câmara Municipal.