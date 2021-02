Câmara de Valpaços reforça apoio à produção pecuária

Numa altura em que a pandemia causada pelo Coronavírus tem afetado a generalidade dos setores da economia, a Câmara Municipal de Valpaços vai reforçar o apoio à produção pecuária para fomentar a atividade do pastoreio.

A atividade pecuária tem vindo a assumir relevância no concelho valpacense, com o número atual a rondar as 200 explorações, fomentada sobretudo por pequenas produções agropecuárias de natureza familiar.

O apoio a conceder aos produtores pecuários consiste num incentivo a fundo perdido, que permite compensar os gastos incorridos com o programa de sanidade animal, procurando evitar o abandono da atividade pecuária, dinamizando-a, potenciando os ganhos económicos e sociais para o concelho, promovendo o emprego, a fixação da população e o equilíbrio ambiental.