Câmara de Murça vai recuperar casa do Soldado Milhões para turismo

A Câmara Municipal de Murça vai criar um centro interpretativo na antiga casa do soldado Milhões, para homenagear e divulgar o herói transmontano da Primeira Guerra Mundial e atrair visitantes à aldeia de Valongo de Milhais e ao concelho duriense.

O presidente da autarquia, Mário Artur Lopes, disse que o projeto visa a recuperação da casa onde viveu Aníbal Augusto Milhais para a instalação de um centro interpretativo onde se possa conhecer a sua história, a vida da época e momentos da Grande Guerra.

Aníbal Augusto Milhais, conhecido por soldado Milhões, foi um soldado raso que combateu na Primeira Guerra Mundial e ganhou fama quando se bateu sozinho contra os alemães para ajudar à retirada das forças aliadas, durante a Batalha de La Lys. Milhais acabou por ficar conhecido como o soldado Milhões, um epíteto que nasceu com o elogio do seu comandante, Ferreira do Amaral: “Tu és Milhais, mas vales milhões”