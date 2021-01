Câmara de Murça reforça apoio social à população sénior

A Câmara Municipal de Murça aprovou, na última reunião de câmara, uma medida de apoio na aquisição de medicamentos à população sénior do Concelho.

Com efeitos retroactivos a 1 de janeiro, o Município suporta 50% do custo com a compra de medicação, com receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), a pessoas com idade a partir dos 65 anos. Os beneficiados terão que residir e ter domicílio fiscal no Concelho de Murça, e podem solicitar o apoio financeiro a cada três meses, junto dos Serviços Municipais da Acção Social, mediante o preenchimento de formulário próprio.

Para Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal, esta é mais uma importante decisão política, “tomada em função do dever da protecção à saúde das pessoas, e como resposta às necessidades dos munícipes mais desprotegidos, que dependem da toma generalizada de medicamentos para garantir uma melhor qualidade de vida”. O autarca assegura, que “é uma constante a preocupação com a população e as suas dificuldades, agravadas com a actual situação pandémica”, e espera que este apoio vá contribuir para que ninguém deixe de comprar os seus medicamentos por dificuldades financeiras.

Esta medida vai no sentido de outras de cariz social, que têm vindo a ser implementadas pelo executivo Municipal por forma a combater a pobreza, as desigualdades e a exclusão social, como a adesão ao programa da Rede Solidária do Medicamento, que visa garantir o acesso à medicação a todos os munícipes em situação de carência económica, o importante amparo socio-económico a famílias em situação de necessidade extrema, a realização de actividades que possibilitem a ocupação dos tempos livres dos mais novos, como as Atividades Extra Curriculares – AEC`s e campos de férias, os programas de acompanhamento e inserção de pessoas portadoras de deficiência, a promoção de atividades físicas e desportivas para a população sénior, a oferta dos livros de fichas escolares a todos os alunos do Concelho, o apoio no ensino à distância, disponibilizando computadores e acesso à internet, a gratuitidade dos transportes escolares, ou a comparticipação de despesas com bens alimentares à população sénior e portadores de deficiência.

Estes são alguns dos exemplos das políticas sociais, fruto do incessante trabalho de responsabilidade autárquica, que através das diferentes ações de intervenção, se derrubem obstáculos para contrariar as dificuldades económicas e eliminar as desigualdades sociais que possam existir no Concelho de Murça.